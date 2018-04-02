"Старый" мост в Новоайдаре частично подтоплен (фото)

"Старый" мост в пгт. Новоайдар в Луганской области частично затоплен.

"Информация для жителей Новоайдарского поселкового совета, наших гостей, водителей : в результате разлива реки Айдар, "старый" мост в пгт.Новоайдар по состоянию на 5 апреля частично затоплен, а дорога к мосту со стороны с.Айдар-Николаевка полностью в воде. Поэтому учитываете, что автомобильное движение через "старый" мост временно закрыто, его нужно объезжать через "новый" мост", - об этом сообщил глава пгт. Новоайдар Игорь Шопин.