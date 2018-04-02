В зоне АТО боевики нарушили Пасхальное перемирие 10 раз

В зоне проведения антитеррористической операции по состоянию на 18:00 в четверг, 5 апреля, зафиксировано 10 обстрелов боевиками позиций украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников...В частности на Луганском направлении из 82 мм минометов боевики обстреляли наши позиции в районе Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новозвановки", - говорится в сообщении

Также в штабе отметили, что на донецком направлении гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по укреплениям сил АТО вблизи Водяного, Новотроицкого, Авдеевки и Шахты "Бутовка". "Кроме этого, по оборонцях Водяного велся снайперский огонь, а из стрелкового оружия обстреляны защитники Павлополя. Вследствие вражеских обстрелов украинские воины не пострадали", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские военнослужащие на линии разграничения сторон продолжают контролировать противника и придерживаться условий Пасхального перемирия.