ВР приняла переименование Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые

Высокомобильные десантные войска Украины переименованы в Десантно-штурмовые.

Соответствующее решение приняла в четверг, 5 апреля, Верховная рада Украины, проголосовав за соответствующий законопроект № 7330, поданный президентом Украины Петром Порошенко.

Проголосовали за законопроект 236 народных депутатов. Согласно документу, соответствующие изменения вносятся в законы "О Вооруженных силах Украины", "Об обороне Украины" и "О правовом режиме военного положения".

Как указано в пояснительной записке законопроекта, разработка данного документа Министерством обороны Украины обусловлена событиями, связанными с оккупацией вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, "что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора". "Учитывая указанное, представляется целесообразным изменить название Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины", - указано в записке.