В Министерстве внутренних дел Украины готовятся к запуску службы экстренной помощи "112" в ближайшее время.

Об этом сообщила замглавы МВД Татьяна Ковальчук в интервью "112 Украина". "Чтобы создать безопасную среду, необходима консолидация не только Нацполиции, но и общественности, и местных органов власти.

В частности, мы говорим и о службе "112". Это общеевропейская часть службы экстренной помощи, которая работает по единому номеру...Этот проект не иллюзорен: он становится действенным, и сейчас мы готовимся к тому, чтобы в ближайшее время его запустить", - сообщила Ковальчук.

По словам Ковальчук служба "112" - это комплексный проект, для запуска которого нужна консолидация всех служб (коммунальных служб, Минздрава, полиции, ГСЧС). "Это очень амбициозный проект. И если раньше за него отвечала ГСЧС (МЧС), то сегодня именно МВД занимается этим процессом. Мы должны не только развивать систему принятия экстренных вызовов, но и предоставлять психологическую и консультационную помощь. Для этого нам нужна развитая техническая база, материальное оснащение и навыки тех сотрудников, которые будут предоставлять консультации и реагировать на эти вызовы", - добавила она.