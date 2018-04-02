Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, когда Украина получит американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Об этом Полторак сообщил в интервью "Урядовому курьеру".

"США одними из первых поддержали нас в стремлении защитить свой суверенитет, и эта помощь очень важна и эффективна. Так, мы ожидаем от США "Джавелины", и они будут у нас вовремя - тогда, когда все будет готово для этого. Ни днем раньше, но и ни днем позже", - заявил Полторак.

Напомним, в середине февраля посол США в Украине Мари Йованович сообщала, что передача Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" проходит процедуру утверждения в Конгрессе США.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявлял, что Украина ждет скорейшей передачм "Джавелинов". "По плану реализации этого проекта уже поработали экспертные группы, которые ознакомились с местами хранения, с местами подготовки наших военнослужащих. У нас нет с этим особых проблем. Поэтому мы ждем скорейшего разрешения этой процедуры - передачи нам "Джавелинов", - заявил Муженко.