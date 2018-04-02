Порошенко: АТО закончится в мае

Порошенко: АТО закончится в маеСегодня, 14:33
Антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции в Виннице для региональных СМИ, сообщает «Украинская правда».
«Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса. - Ред.). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил», - сказал он.
«Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства... Режим АТО, когда это все координировалось через руководство СБУ, сейчас будет переведен к руководству вооруженных сил», - добавил Порошенко.
По его словам, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.