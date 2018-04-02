» » Порошенко: АТО закончится в мае

Порошенко: АТО закончится в мае

Сегодня, 14:33 citynews.net.ua | Напечатать

Антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции в Виннице для региональных СМИ, сообщает «Украинская правда».

«Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса. - Ред.). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил», - сказал он.

«Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства... Режим АТО, когда это все координировалось через руководство СБУ, сейчас будет переведен к руководству вооруженных сил», - добавил Порошенко.

По его словам, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:06

В зоне АТО боевики нарушили Пасхальное перемирие 10 раз

Сегодня, 17:59

ВР приняла переименование Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые

Сегодня, 17:35

СБУ объявила о подозрении «министру ЛНР»

Сегодня, 17:27

На Пасху "Укрзализныця" запускает 10 дополнительных электричек

Сегодня, 16:05

В МВД готовятся к запуску службы экстренной помощи "112" в ближайшее время

Сегодня, 15:09

Полторак сообщил, когда Украина получит американские "Джавелины"

Сегодня, 14:33

Порошенко: АТО закончится в мае

Сегодня, 13:02

В "ЛНР" собираются изымать украинскую литературу из школьных библиотек

Сегодня, 12:08

В МОН рассказали, как распределят выделенную Кабмином субвенцию на начальные школы

Сегодня, 11:44

СБУ обнаружила три тайника с оружием и боеприпасами в зоне АТО

Сегодня, 11:34

В Украине повысили цены на уголь

Сегодня, 11:00

Украина сообщила России о готовности передать 23 заключенных в рамках обмена

Новости Украины:

Сегодня, 17:54

Генштаб разрешил включение 4G

Сегодня, 17:28

Дочь Скрипаля сделала первое заявление после выхода из комы

Сегодня, 17:27

На Пасху "Укрзализныця" запускает 10 дополнительных электричек

Сегодня, 16:05

В МВД готовятся к запуску службы экстренной помощи "112" в ближайшее время

Сегодня, 15:15

МИД требует допустить врачей к осужденному в Крыму украинскому активисту Балуху

Сегодня, 15:13

Нацбанк выдал лицензии еще двум частным инкассаторам

Сегодня, 14:32

Спасатели предупреждают о дальнейшем повышении уровней воды в реках

Сегодня, 13:46

В цех завода "Укроборонпрома" кинули две гранаты

Сегодня, 13:15

В Кривом Роге на полигоне произошел взрыв: пострадали трое нацгвардейцев

Сегодня, 13:03

ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову продлили арест

Сегодня, 12:48

Бой Усик - Гассиев хотят провести в Москве

Сегодня, 12:07

Скончался украинский поэт Станислав Вишенский

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 