Представители "министерства образования и науки ЛНР" планируют в ближайшее время провести проверку темпов внедрения в учебных заведениях образовательно-воспитательной методики и стандартов РФ. Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Кроме того, по информации источника, отдано негласное указание об изъятии из библиотечных фондов образовательных учреждений изданий на украинском языке, с целью уменьшения влияния украинской культуры на детей и молодежь "ЛНР".