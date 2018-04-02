В Северодонецке на здании разместят рисунок против насилия

На одном из зданий Северодонецка разместят рисунок против насилия, созданный жителями города во время художественной акции, которая прошла 4 апреля, на пл. Победы. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, художественная акция прошла в рамках информационной кампании «Насилию нет оправдания», которую внедряет ООН Женщины, совместно с Министерством внутренних дел Украины и международным благотворительным фондом «Украинский фонд общественного здоровья». В мероприятии приняли участие представители ЛугОВГА, полицейские, общественные активисты и молодежь города. Они совместно нарисовали символ проводимой кампании размером 4 x 6 метров, тем самым поддерживая основную идею акции о том, что насилие в отношении женщин недопустимо в повседневной жизни.

«Во время акции участники разделились на 24 команды по 3-4 человека. Девушки и юноши наносили на отдельные квадраты изображение краской, а когда закончили работу, подняли части рисунка над головой и создали целостное изображение. Созданный рисунок будет размещен на одном из зданий Северодонецка», – сказано в сообщении.

Следует напомнить, что проводимая кампания является одним из компонентов совместного проекта ООН Женщины и ПРООН «Восстановление управления и содействия примирению в пострадавших от кризиса громадах Украины», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого в Луганской и Донецкой областях.