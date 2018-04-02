Более 20 тысяч человек из Донбасса зарегистрировались на ВНО

Более 20 тысяч человек из Донбасса зарегистрировались на участие во Внешнем независимом оценивании.

Таковы данные на сегодня, 4 апреля, Украинского центра оценивания качества образования.

«Региональными центрами оценивания качества образования завершается обработка регистрационных данных участников ВНО. По состоянию на 4 апреля 2018 для участия в ВНО зарегистрировались 335 472 человека», – говорится в сообщении.

Так, в Донецкой области зарегистрировались 14 324 человек, в Луганской – 5 868.

Больше всего человек будут проходить ВНО в Киеве (28 438), Днепропетровской (24 811), Львовской (21 373), Харьковской (21 244), Одесской (20 657) областях.

Для ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировано 332 850 человек, истории Украины – 168 644 человека, математике – 111 740 человек, английского языка – 89 148 человек, биологии – 82 146 человек.

В УЦОКО напоминают, что для отдельных категорий лиц предусмотрен дополнительный период регистрации. В течение 3-21 мая 2018 года для участия в дополнительной сессии ВНО могут зарегистрироваться, в том числе, участники антитеррористической операции и лица, проживающие на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей