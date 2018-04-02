Украина сообщила России о готовности передать 23 заключенных в рамках обмена

На заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу украинская сторона выразила о готовность передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за преступления, связанные с войной, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.

Об этом сообщила представитель Украины в группе Ирина Геращенко в Фейсбуке.

"Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - отметила она.