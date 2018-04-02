В Луганской области предприятия просят перейти на первый режим работы из-за погоды

На Луганщине ожидаются метеорологические условия высокого загрязнения атмосферы

Об этом сообщается на сайте Северодонецкого городского совета.

Так, в период с 20:00 до 24:00 4 апреля, в течение суток 5 апреля, с 00:00 до 08:00 6 апреля 2018 года по Луганской области ожидаются метеорологические условия высокого загрязнения атмосферы (МУВЗ).

Ветер ожидается юго-западный, ночью 6 апреля – южный, со скоростью 1-5 м/с.

В связи с этим предприятия просят перейти на первый режим работы.