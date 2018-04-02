Детям в Северодонецке рассказали о минной опасности в игровой форме

4 апреля во всем мире отмечают Международный день просвещения о минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Сегодня, 4 апреля, для школьников Северодонецка Международный комитет Красного Креста провел веселое и полезное мероприятие: играя и веселясь дети вспомнили о правилах минной безопасности. С основными правилами минной безопасности детей познакомили не только сотрудники МККК, но и герои популярных мультфильмов во время спектакля «Спасение троллей»

А после «волшебного приключения» ребят ждала презентация от настоящих спасателей: по приглашению МККК Государственная служба чрезвычайных ситуаций рассказала и показала, кто, как и с каким оборудованием может обезвреживать мины или остатки снарядов.

«Самое главное, чтоб вы запомнили, что подходить к мине или подозрительному предмету нельзя. Если вы его заметили, надо вызывать спасателей по номеру 101!» - напомнил в конце праздника ведущий школьникам.

«Спектакль, который сегодня увидели северодонецкие ученики, МККК показывает в школах Луганской области на подконтрольной украинскому правительству территории с начала марта. В рамках пилотного проекта его уже увидели дети 8 школ, расположенных на линии раграничения. Еще 10 школ мы планируем охватить этим проектом в апреле, - рассказал глава субделегации МККК в Северодонецке Лоренцо Редалье».

Он подчеркнул, что такими акциями работа МККК в направлении минной безопасности не ограничивается. Организация с начала конфликта оказывает помощь структурам, занимающимся разминированием, донирует маркировочные знаки международного образца. А в школах и детских садах проводится обучение персонала и детей в рамках сессий по минной безопасности, раздаются тематические плакаты и комиксы. С начала этого года было проведено уже 8 таких таких информационных встреч для 86 человек.Одна из сессий прошла сегодня утром для учеников 5 классов в Северодонецкой школе №5.