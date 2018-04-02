Закон о реинтеграции Донбасса обжаловали в Конституционном Суде

Группа народных депутатов обжаловала в Конституционном Суде Украины принятый Верховной Радой закон об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно-оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, сообщают Комментарии.

«Сегодня комитету стало известно, что в Конституционный Суд поступило конституционное представление о признании неконституционным закона о деоккупации Донбасса. Угадаете авторов?... Нимченко (нардеп от «Оппоблока», - ред.) и компания, «Украинский выбор» и далее по тексту», - сказал он на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду.

В связи с этим он предостерег коллег от того, чтобы дать возможность обжаловать в будущем закон о национальной безопасности после принятия его парламентом.