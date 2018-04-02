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Порошенко подписал закон об изменении правил назначения инвалидности

Сегодня, 16:43 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который изменяет правила назначения инвалидности.

Согласно закону, если человек обращается для установления инвалидности, но не может прибыть на освидетельствование или переосвидетельствование по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, освидетельствование или переосвидетельствование проводится у него дома.

Если речь идет об инвалидности, установленной в результате необратимых нарушений (в частности ампутации конечностей или их частей), группа инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра. Человек с инвалидностью после выхода на пенсию также не должен будет приходить на переосвидетельствование.

Группа инвалидности на степень выше или I группы устанавливается участникам АТО или людям, которые обеспечивали Антитеррористическую операцию, в результате чего получили ранение, контузию, увечье или заболевание, вследствие чего получили инвалидность.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.


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