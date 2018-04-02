За сутки в АТО пострадал один военный

Минобороны подтвердило данные о ранении одного военного в зоне боевых действий на Донбассе за минувшие сутки.

Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиацентре сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника оценивается как тяжелое", - заявил Гуцуляк.

В течение прошлых суток было зафиксировано 24 обстрела, 20 из них - прицельные. ВСУ были вынуждены 4 раза применить оружие в ответ.