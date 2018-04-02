Умер освобожденный по обмену в 2016 политзаключенный Солошенко

Умер освобожденный по обмену в июне 2016 года политзаключенный Юрий Солошенко.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

"С утра пришла смс от сына Юрия Солошенко о том, что сегодня умер Юрий Данилович", - сообщила Геращенко. Она также добавила, что у Солошенко был рак.

Отметим, Солошенко до 2010 года возглавлял полтавский оборонный завод "Знамя", который производил противовоздушные радары и комплектующие к зенитно-ракетным комплексам, а основным рынком сбыта продукции была Россия. Солошенко задержали в августе 2014 года в России, куда он выехал якобы для консультации по приглашению знакомого из Москвы. У него изъяли 6 тыс. долларов, которые, по версии российских следователей, он намеревался потратить на покупку секретных изделий. Его обвинили также в попытке вывезти секретное оборудование. В октябре 2015 года его приговорили к 6 годам тюрьмы якобы за шпионаж, в декабре его этапировали в колонию.

Напомним, Солошенко освободили по обмену 14 июня 2016 года вместе с крымским активистом Геннадием Афанасьевым. Российской стороне выдали двух сепаратистов, которые работали над созданием "русского мира" в Одесской области.