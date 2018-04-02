Комитет Рады просит Кабмин уволить руководителя Минздрава Супрун

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления № 5642 об обращении в Кабмин об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщает " Громадське радіо" .

За соответствующее решение проголосовали 7 членов комитета, 4 воздержались. Один нардеп проголосовал против.

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения также признал отчет Министерства здравоохранения по 2017 неудовлетворительным.

"Получив абсолютно некомпетентные и непрофессиональные ответы по отчету прошу признать деятельность неудовлетворительной", - предложил на заседании внефракционный народный депутат Олег Мусий.

Он добавил, что Супрун не выполнила все 38 пунктов программы правительства на 2017 год.