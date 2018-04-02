Федеральная служба безопасности России заявила о пресечении попытки передать иностранцам секретные военные карты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ в Свердловской области.

Российские силовики не уточнили, спецслужбам каких стран пытались передать копии секретных топографических карт.

Сообщается о четверых задержанных - троих россиян и одного гражданина Украины.

"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", - говорится в сообщении.

Уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК РФ "государственная измена" и "шпионаж".

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".