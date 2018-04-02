Жителя Луганщины будут судить за контрабанду сильнодействующих лекарств в Россию

В Луганской области будут судить мужчину за попытку контрабанды сильнодействующих лекарственных средств в Российскую Федерацию.

Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины (законченное покушение на совершение контрабанды сильнодействующих лекарственных средств), ч. 3 ст. 321 УК Украины (незаконное приобретение, пересылка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств).

Расследованием установлено, что житель Меловского района Луганской области приобрел сильнодействующие лекарственные средства, содержащие в своем составе метандиенон, и с целью сбыта указанных средств на территорию Российской Федерации пытался их незаконно провезти через границу.

Во время прохождения таможенного контроля на МП «Меловое» Луганской таможни ГФС Украины сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с работниками таможенного поста проведен осмотр транспортного средства и выявлен чемодан, в котором найдены 143 конвалюты (по 20 таблеток в каждой) сильнодействующих лекарственных средств.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд. За совершение указанных преступлений мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.