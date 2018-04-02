В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 2 апреля 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Вследствие вражеских обстрелов ни один из военнослужащих Вооруженных сил Украины не пострадал", - сообщил он. По информации Минобороны, за минувшие сутки боевики 20 раз обстреливали силы АТО.

"За прошедшие сутки обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела. Как и раньше, особую активность российско-оккупационные войска демонстрировали на Донецком направлении. Все 20 вражеских обстрелов наших оборонительных позиций определены как прицельные", - сообщил Гуцуляк.