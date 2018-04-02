В АПУ нет информации о саммите по Донбассу без участия России

В Администрации президента Украины пока нет информации о том, что саммит в Нормандском формате пройдет без участия России.

Об этом сообщил руководитель главного департамента информационной политики АП Украины Андрей Жигулин, пишет РБК-Украина.

"Я не имею полной картины по этой ситуации. Пока никто ничего не сказал. Будем знать что-то, тогда скажем официально. К сожалению, у меня такой информации нет. Так же прочитал, как и вы", - сказал Жигулин.

По информации российского агенства "Коммерсант", саммит по Донбассу проведут без участия России. В мае 2018 года в немецком городе Ахене может состояться саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе.