На реках Луганской области ожидается подъем уровня воды

По данным Укргидрометцентра, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.

Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сообщается об угрозе подтопления в Луганской области.

«В связи с развитием весеннего половодья на реках Луганской области, 3-4 апреля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов, близко расположенных к р. Деркул», – сказано в сообщении.