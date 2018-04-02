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На реках Луганской области ожидается подъем уровня воды

Сегодня, 11:03 citynews.net.ua | Напечатать

По данным Укргидрометцентра, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.

Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сообщается об угрозе подтопления в Луганской области.

«В связи с развитием весеннего половодья на реках Луганской области, 3-4 апреля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов, близко расположенных к р. Деркул», – сказано в сообщении.


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