Боевики 20 раз обстреливали силы АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе боевики за минувшие сутки совершили 20 обстрелов, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов позиций наших защитников.

В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты Бутовка. Также гранатометы враг применил по нашим позициям недалеко от Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы – неоднократно вблизи Водяного.

Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутового, Водяного и Широкино", - говорится в сообщении. Как отмечается, в результате огня ни один украинский защитник не пострадал.

"На Луганском направлении за прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролирована подразделениями Вооруженных Сил Украины", - добавили в штабе.