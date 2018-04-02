Свет на шахте в Луганской области включили на 80минут. Шахтеров подняли на поверхность

Свет на шахте ГП «Первомайскуголь» в Луганской области после переговоров включили на 80 мин. Всех шахтеров подняли на поверхность.

Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Фейсбуке.

«Як і домовлялись, на 80 хвилин було включено електроенергію й всіх шахтарів було піднято на поверхню. Але питання щодо контролю рудничної атмосфери, відкачування води з гірничих виробок та збереження технічного обладнання залишається відкритим.

Для цього потрібні люди, які будуть обслуговувати та контролювати ці процеси.

Як тільки морози закінчились - одразу почалися відключення електроенергії на державних шахтах, що призвело до їх зупинки.

Сьогодні також було відключення електроенергії шахт ПАТ"Лисичанськвугілля", ДП "Селидіввугілля", а на ДП"Мирноградвугілля" виключили цілу низку важливих об'єктів, які забезпечують роботу цілого комплексу. Наприклад котельню. Вони що, мають митись холодною водою!? Де межа цинізму влади?!», - написал Волынец.

Напомним, сегодня, Компания «Региональные электрические сети» обесточила все шахты госпредприятия «Первомайскуголь» на Луганщине, в результате под землей остались 240 горняков.