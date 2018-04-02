В Луганской области значительная сумма из госбюджета была выделена на соцпомощь ВПЛ

В Луганской области значительная сумма из государственного бюджета была выделена внутренне перемещенным лицам в 2017 году.

Об этом говорилось сегодня, 2 апреля, на заседании коллегии Департамента социальной защиты населения по итогам работы структурного подразделения в 2017 году, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, в течение прошлого года 59 тыс. переселенцев получили ежемесячную адресную помощь на общую сумму 207,1 млн грн.

Всего в области государственную поддержку получают около 1,1 млн человек. Наибольший сегмент получателей – пенсионеры (26%) и получатели жилищных субсидий (25%).

На социальную защиту участников АТО по программам санаторно-курортного лечения, социально-профессиональной адаптации, приобретение жилья было направлено 2,4 млн грн.

Отмечается, что реализация всесторонней социальной защиты ВПЛ определена среди приоритетов на 2018 год в работе Департамента соцзащиты Луганской области.