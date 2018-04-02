Двум "заместителям министра внутренних дел ЛНР" объявили о подозрении в совершении преступления, - сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в 2014 году двое жителей Луганска - участковый инспектор и уволенный оперуполномоченный местного райотдела милиции, присоединились к незаконным вооруженным формированиям.

"Находясь в составе террористической организации "ЛНР" злоумышленники сейчас занимают "должности заместителей министра внутренних дел". Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления ими незаконного преследования украинских граждан, участия в подавлении сопротивления террористам со стороны гражданского населения и содействие боевикам ОРЛО в противодействии силам антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемых объявлены в розыск. Продолжается досудебное расследование