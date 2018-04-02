Украина стала одной из наиболее заминированных стран мира

Украина с начала российской агрессии стала одной из наиболее заминированных стран мира, в оккупированных и подконтрольных районах необходимо разминировать 16 тыс. кв. км территории.

Об этом на брифинге заявил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины Максим Комиссаров, передает пресс-служба ведомства. По его словам, саперы с начала боев на Донбассе обследовали около 26 тыс. гектаров территорий и уничтожили более 340 тыс. взрывоопасных предметов.

"С начала агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей значительные районы оказалась загрязненными минами и взрывоопасными остатками войны. По предварительной оценке, площадь таких районов составляет около 7 тыс. кв. км на подконтрольной территории и ориентировочно 9 тыс. кв. км на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым", - отметил Комиссаров. Он также заявил, что в настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненной минами и взрывоопасными предметами стран мира.