В Украине начинают работать мобильные группы по взысканию долгов по зарплате

В наиболее проблемных регионах Украины начали работу мобильные группы по ликвидации задолженности по выплате заработной платы.

Об этом заявила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко, передает пресс-служба ведомства. "Со второго апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в шести городах Украины, а именно в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецьку и Северодонецке. До конца апреля аналогичные мобильные группы заработают в Ровно, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне", - сказала Глущенко.

По ее словам, мобильные группы будут проводить регулярную проверку состояния выполнения судебных решений относительно оплаты труда предприятиями. Она добавила, что создание мобильных групп является последовательным и логическим продолжением работы Министерства юстиции в направлении существенного улучшения в Украине ситуации с исполнением судебных решений. "Поскольку работа аналогичных мобильных групп по взысканию задолженности по алиментам доказала свою эффективность, было принято решение применить такой метод воздействия и к должникам по выплате заработной платы", - подчеркнула Глущенко.