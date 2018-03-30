Украина готова обменять 20 россиян на политзаключенных в РФ и заложников

Украина готова обменять 20 удерживаемых россиян на украинских политзаключенных в Российской Федерации и заложников на Донбассе.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, пишет РБК-Украина.

По словам Геращенко, принципиальным вопросом остается освобождение не только заложников на Донбассе, но и "узников Кремля". Она также отметила, что Украина готова обменять 20 россиян, которых удерживают в украинских тюрьмах.

"Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне для того, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других", - заявила Геращенко.