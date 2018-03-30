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С Донбасса продолжают вывозить металлолом в РФ

Сегодня, 13:28 citynews.net.ua | Напечатать

С Донбасса вывозят в Россию металлолом через пункты пропуска и "обходными путями".

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook. "Продолжается вывоз металлолома с оккупированной территории автотранспортом и железнодорожным транспортом в РФ.

Так, только за последние сутки через пункт пропуска "Должанский" в Россию прошло до 10 камазов, груженных металлом. Кроме того, в южных оккупированных районах Луганской области металл вывозится в РФ и "обходными путями", минуя пограничные КП. Это делается для того, чтобы не платить взятки боевикам и пограничникам РФ", - рассказал Тымчук.


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