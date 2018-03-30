"МВД ЛНР" возбудило ряд уголовных дел по фактам присвоения и растраты "бюджетных средств" "чиновниками" "Луганскводы" в размере более 135 тысяч рублей, пишут сепаратистские СМИ.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД ЛНР и отделения экономической безопасности Славяносербского РОВД МВД ЛНР выявлены и задокументированы факты присвоения и растраты государственных денежных средств должностными лицами Славяносербского участка Алчевского управления ГУП ЛНР "Лугансквода", - говорится в сообщении.

"Чиновники" подозреваются в махинациях с денежными средствами, поступающими в "управление" от граждан за предоставление услуг водоснабжения и водоотведения.