КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 31,6 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 1 апреля 2018 года, пересекли 31,6 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, проследовало 31,6 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

В частности, через "Майорское" проследовало 7275 человек и 985 транспортных средств; через "Марьинку" - 7210 человек и 1370 транспортных средств; через "Новотроицкое" - 5940 человек и 1300 транспортных средств; через "Гнутово" - 2850 человек и 800 транспортных средств; через "Станицу Луганскую" - 8350 лиц. Кроме того, сообщается, что по состоянию на утро 2 апреля 2018 года в КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 20/50; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" - 30/20.