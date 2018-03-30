Порывы ветра обесточили населенные пункты в 8 областях Украины

В результате непогоды в Украине по состоянию на утро 2 апреля обесточены почти 200 населенных пунктов в нескольких областях.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий и порывов ветра из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская - 12, Черкасская - 12, Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганская - 1. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.