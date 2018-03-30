За прошедшие сутки в АТО зафиксировано 38 обстрелов

За прошлые сутки, 1 апреля, российско-оккупационные войска совершили 38 обстрелов позиций ВСУ.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На Луганском направлении, грубо нарушая минские договоренности, противник из запрещенных 120 мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие - в районе Станицы Луганской", - передает штаб.

Сообщается, что российско-оккупационные войска срывали "пасхальное перемирие" на Донецком направлении, применяя 82 мм минометы по украинским опорных пунктам в Авдеевке, вблизи Песков, Широкино и Шахты "Бутовка".

"С гранатометов различных систем были обстреляны защитники Авдеевки, Шахты "Бутовка", Старогнатовка, Павлополя и Водяного", - сообщает пресс-центр. Ни один украинский воин не пострадал.