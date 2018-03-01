В Рубежном эвакуировали из горящего общежития 39 человек. Есть жертвы

Сообщение о пожаре в общежитии в Рубежном поступило 30 марта в 8:47 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что горит одна из квартир на 3-м этаже жилого 4-х этажного дома. Во время ликвидации пожара пожарные эвакуировали 39 граждан, из которых 3 - маленькие дети. Из-за сильного задымления 6 граждан и младенца спасатели эвакуировали через окно с помощью выдвижной лестницы.

Одной из спасенных, женщине 1957 года, с признаками отравления продуктами горения, была предоставлена первичная медицинская помощь и передано медицинским работникам. К сожалению, женщина умерла в карете скорой медицинской помощи. Еще одна пострадавшая, 1993 года рождения, находится в терапевтическом отделении в удовлетворительном состоянии.

Пожар на площади 20 м. Кв. локализован в 9:25 и ликвидирован в 9:33. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты. К ликвидации привлекались 11 пожарных и 2 единицы техники.