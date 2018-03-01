В оккупированном Луганске в заброшенном здании нашли тайник с российским оружием

Тайник с российским оружием и боеприпасами обнаружен в районе улицы 50 лет Обороны Луганска.

Об этом пишет группа "Свердловск – ты должен это знать" в социальной сети.

"В заброшенном здании, расположенном в посадке в районе улицы 50 лет Обороны Луганска города Луганска, обнаружен тайник с российским оружием. Нашли: 1 автомат, пулемет РПК, 5 огнеметов РПО "Шмель", 1 огнемет МРО-А, 12 гранатометов РПГ-26, 12 гранатометов РПГ-22, 7 гранатометов РПГ- 8, 1 мина ОЗМ-72, 10 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1, 1 граната РГО, 2 гранаты РГН, 3 гранаты РГ-47, 1 мину МОН-50, 100 выстрелов ВОГ-17М", - сказано в сообщении источника.