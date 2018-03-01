Суд приговорил к 12 годам тюрьмы боевиков, похитивших семь человек в Лисичанске

Участники организованной преступной группы, которые в 2014 году незаконно лишали свободы и эксплуатировали людей, приговорены к 12 годам лишения свободы, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, в мае 2014 года неоднократно судимый житель Луганщины, находясь в составе "Казацкой Национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М.И. Платова", с целью похищения людей, незаконного лишения их свободы и дальнейшего незаконного использования их труда, организовал и возглавил преступную группировку, в которую вошли четыре человека.

В течение мая-июля 2014 года участники ОПГ под предлогом нарушения гражданами так называемого "комендантского часа", угрожая применением автоматического огнестрельного оружия и применяя физическое насилие, совершили похищение семерых жителей города Лисичанск.

В дальнейшем, насильно удерживая указанных лиц под вооруженной охраной на территории бывшего мясокомбината, злоумышленники заставляли пострадавших против их воли строить защитные сооружения, копать траншеи, окопы, строить блиндажи, составлять защитные баррикады из мешков с песком, обустраивать хозяйственные постройки и тому подобное.

В связи с тем, что подозреваемые скрывались от органов следствия, в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование.

По результатам специального судебного производства судом вынесен обвинительный приговор, которым организатор преступной группировки приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, других участников организованной группы к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.