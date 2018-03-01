КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 43 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 43 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил проследовали 43,3 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9920 человек и 1200 транспортных средств; "Марьинка" - 9840 человек и 1735 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8070 человек и 1480 транспортных средств; "Гнутово" - 4445 человек и 1040 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11010 человек. Также сообщается, что утром на въезд и выезд находилось такое количество авто: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 60/30. Также сообщается, что за прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовал один грузовик от миссии Международного комитета Красного Креста с медицинскими препаратами общим весом 2,8 тонн.