Гражданин РФ, воевавший на Донбассе, сдался украинской полиции

В Бахмутском районе (Донецкая область) украинским полицейским здався гражданин Российской Федерации (РФ), который нес службу в рядах боевиков на Донбассе. Им оказался уроженец республики Саха (Якутия), передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что россиянин находился на территории Украины нелегально, у мужчины изъят фальшивый украинский паспорт.

Как рассказал полицейским 24-летний мужчина, в 2014 году он принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района.

Оказалось, что он является гражданином РФ, в Украину приехал в 2006 году. В июне 2014 года мужчина вступил в ряды боевиков. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосте возле села Григоровка, а также патрулировал город Часов Яр. "После освобождения Бахмутского района украинскими войсками мужчина сбежал и четыре года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины. На днях он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа "Вернись домой", которая дает шанс освободиться от уголовной ответственности, бывший боевик добровольно пришел в полицию", - отметили в Нацполиции.