Украинским пограничникам не дали проверить две колонны грузовиков уже 75 так называемого "гумконвоя" РФ для Донбасса. Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, - сообщает " Укринформ ".

"Поскольку РФ в очередной раз нарушила существующие международные и отечественные нормы, регламентирующие порядок направления гуманитарных грузов и представители международного комитета Красного Креста участия в оформлении не принимали, представители украинской межведомственной группы осуществляли только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характер груза: в основном якобы детские пищевые наборы, учебная литература и канцелярские товары", - сказал Слободян.

В то же время он отметил, что учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Особенности данного "гумковоя" - общая загруженность автомобилей в среднем составила 40-50%, - сказал представитель ведомства.