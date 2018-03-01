КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 42 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе в течение 28 марта 2018 года пересекли 42 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил проследовали 42 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 9865 человек и 1125 транспортных средств; "Марьинка" - 9970 человек и 1675 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8675 человек и 1590 транспортных средств; "Гнутово" - 3345 человек и 730 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10080 человек. Также сообщается, что утром в очередях на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/30; "Марьинка" - 20/40; "Новотроицкое" - 50/40; "Гнутово" - 15/30.

Кроме того, вчера на оккупированный Донбасс проследовали 9 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, строительные материалы, гигиенические наборы и медицинские товары общим весом 118 тонн.