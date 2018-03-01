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Омбудсмен обещает активно участвовать в усовершенствовании законодательства по проблемам переселенцев

Сегодня, 09:39 citynews.net.ua | Напечатать

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова считает одной из своих первоочередных задач участие в совершенствовании действующего законодательства по проблемам внутреннее перемещенных лиц.

Об этом она сказала во время встречи со специальным советником по вопросам ВПЛ, координатором системы ООН по гуманитарным вопросам Уолтером Келином и заместителем главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Иване Бочоришвили. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Несмотря на уменьшение численности ВПЛ, взятых на учет, сегодня нельзя говорить о стабилизации ситуации в Украине с внутренним перемещением, надлежащем обеспечении условий для реализации перемещенными лицами своих прав. Поэтому я считаю одной из своих первоочередных задач участие в совершенствовании действующего законодательства и контроль органов исполнительной власти за выполнением Плана действий Стратегии по вопросам ВПЛ», – сказала Денисова.

Она проинформировала международных партнеров о том, что в 2017 году к Уполномоченному от ВПЛ и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий поступило 662 обращения. Почти 50% поступивших обращений касались вопроса социальных, пенсионных выплат. «Ситуация с выплатой пенсий пенсионерам из числа ВПЛ, а также жителям неконтролируемых территорий на сегодня остается одной из самых сложных. Поэтому я планирую активно участвовать в процессе скорейшего принятия законопроекта №6692, одним из авторов которого я являюсь, и который урегулирует в значительной степени вопрос в этой сфере», – отметила омбудсмен.

Отмечается, что во время встречи подчеркивалась необходимость консолидации усилий Уполномоченного ВРУ по правам человека и международных организаций в консультативном процессе по реализации Плана действий Стратегии по вопросам ВПЛ.


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