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Боевики за сутки 54 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Сегодня, 09:08 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в Широкино, а из 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП - по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово. Также 82-мм минометы враг применил возле Водяного и Песков.

Из гранатометов различных систем обстреливали защитников Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковки и Песков.

Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по наших укреплениях неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловки. На Луганском направлении из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по защитникам населенного пункта Счастье.


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