В Минобороны рассказали, когда завершится АТО

Антитеррористическая операция на Донбассе завершится сразу с подписанием президентом Украины Петром Порошенко соответствующего указа.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По словам Гуцуляка, сейчас антитеррористическая операция будет идти параллельно с операцией Объединенных сил.

"На данный момент антитеррористическая операция будет идти пока что параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу с подписанием президентом Украины Петром Порошенко соответствующего указа о завершении антитеррористической операции. Пока такого указа нет. Сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев", - сообщил он.