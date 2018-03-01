В Минобороны рассказали, когда завершится АТО

В Минобороны рассказали, когда завершится АТОСегодня, 14:55
Антитеррористическая операция на Донбассе завершится сразу с подписанием президентом Украины Петром Порошенко соответствующего указа.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
По словам Гуцуляка, сейчас антитеррористическая операция будет идти параллельно с операцией Объединенных сил.
"На данный момент антитеррористическая операция будет идти пока что параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции будет сразу с подписанием президентом Украины Петром Порошенко соответствующего указа о завершении антитеррористической операции. Пока такого указа нет. Сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев", - сообщил он.