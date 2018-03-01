Кабмин решил пока не повышать цену на газ для населения

Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля 2018 года.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, - пишет Остров.

Правительство продлило действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" на два месяца.

Таким образом, цена на газ для населения остается прежней минимум до 1 июня 2018 года.

Как известно, повышение цен на газ требует МВФ для продолжения сотрудничества и выделения очередного транша.