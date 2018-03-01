Порошенко выразил соболезнования родным детей, погибших на Донбассе, в Сирии и Кемерово

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным детей, погибших на оккупированном Донбассе, в ходе военных действий в Сирии и в результате пожара в Кемерово (Российская Федерация).

Об этом глава государства заявил в рамках встречи с участниками Всеукраинской акции "Дети объединяют Украину".

"Мир и Украина проходят непростые времена, и мы должны держать наше сердце открытым. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким детей, которые погибли на Донбассе, в Сирии и в Кемерово. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - отметил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации российских ведомств, в результате пожара в Кемерово, который произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года, в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, более 40 из которых - дети, пропавших без вести нет. Сейчас в РФ по данному факту возбуждено уголовное дело.