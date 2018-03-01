В зоне АТО за сутки обошлось без потерь

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 27 марта 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. "Вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один защитник Украины не был ранен и травмирован", - сообщил он.

Как отметил Гуцуляк, ситуация на линии соприкосновения остается без изменений: боевики продолжают активно нарушать режим тишины. В целом за прошедшие сутки боевики совершили 32 обстрела украинских позиций. Украинские военные 13 раз открыли огонь в ответ, применяя штатное стрелковое оружие.