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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 44 тыс. человек

Сегодня, 12:04 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе в течение 27 марта 2018 года пересекли почти 44 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил проследовали 43,9 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 10100 человек и 1175 транспортных средств; "Марьинка" - 10145 человек и 1700 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8660 человек и 1490 транспортных средств; "Гнутово" - 4850 человек и 1115 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10105 человек. Всего на КПВВ сегодня утром в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/60; "Марьинка" - 40/40; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 20/20.

Также сообщается, что на КПВВ "Марьинка" пограничники при осмотре автомобилей ВАЗ и Daewoo Lanos обнаружили выданные "ДНР" регистрационные документы.


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