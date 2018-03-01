Суд по делу Ефремова 17 апреля продолжит допрос свидетелей стороны обвинения

Суд по делу экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова 17 апреля 2018 года продолжит допрос свидетелей стороны обвинения.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Как сообщила Сарган, дело Ефремова рассматривает Старобельский районный суд Луганской области. В частности, заседание по делу состоялось вчера, 27 марта 2018 года. "27.03.2018 состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области по обвинению Ефремова.

В ходе судебного заседания допрошен свидетель стороны обвинения - экс-руководитель Луганской ОГА. Следующее заседание - 17.04.18 в 10.00, запланирован допрос свидетелей обвинения", - сообщила она.