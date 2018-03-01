Прокуратура занялась боевиками из казачьего полка им. Матфея Платова

Специальное досудебное расследование в отношении пятерых так называемых "командиров подразделений народной милиции" "ЛНР" начато по ходатайству прокуратуры Луганской области, передает пресс-служба ведомства.

Расследованием установлено, что пятеро сообщников боевиков в настоящее время участвуют в незаконной деятельности "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка "им. Матфея Платова" в должностях так называемых командиров "минометной батареи мотострелкового батальона", "разведывательного подразделения", "гаубичной артиллерийской батареи".

Вследствие преступных действий участников террористической организации военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые несли службу в Новоайдарском и Попаснянском районах в 2015 году, нанесены телесные повреждения или вызвана их смерть.

Поскольку боевики скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении последних начата процедура специального досудебного расследования.

Справка: за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 2, 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, вышеуказанным лицам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.